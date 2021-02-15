Завжди передаю привіти Соросу й Пінчуку і прошу грошей, – Рудик

Очільниця партії "Голос" Кіра Рудик іронічно прокоментувала чутки, що Віктор Пінчук нібито фінансував їхню політсилу на місцевих виборах. Політикиня назвала Пінчука і Джорджа Сороса своїми улюбленими персонами.

Рудик заявила, що завжди передає їм привіт і просить грошей.

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Шановні панове Пінчук і Сорос, усі розповідають, що ви нас спонсоруєте, але гроші до нас ще так і не дійшли. Будь ласка, чи могли б ви щось таки нам передати,

– зауважила політикиня.

За словами Рудик, якби щоразу, коли хтось розповідає, що "Голос" спонсорує Сорос, політсила отримувала б гривню, не довелося б фандрейзити.

Окрім того, Рудик відреагувала на чутки, що поруч із ними завжди тусуються люди, пов'язані з Соросом та Пінчуком.

Політикиня наголосила: "переважно у таких випадках мовиться про людей, які отримували закордонну західну освіту і які розділяють наші цінності".

Найчастіше ці люди жили і працювали у США або Європі та здобували освіту у Стенфорді чи Гарварді. За словами Рудик, коли вони повертаються в Україну, "Голос" стає для них ціннісно та емоційно найближчою партією.

Хто такі Сорос і Пінчук