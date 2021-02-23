На заводі у Калуші стався викид хімікатів: є постраждалий – моторошне відео

Джерело:galka.if.ua
У вівторок, 23 лютого, у Калуші на Івано-Франківщині на заводі "Карпатнафтохім" стався викид газоподібної речовини. Внаслідок інциденту постраждала одна людина.
Причиною вибуху став викид газів без горіння на сушильній вежі з виробництва вінілхлориду.
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На щастя, загрози для населення немає. Ситуація на "Карпатнафтохімі" перебуває під контролем. Для ліквідації наслідків викиду навіть не довелося залучати рятувальників.
На заводі у Калуші стався викид хімікатів: дивіться відео
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