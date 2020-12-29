Міністерство оборони України підписало контракт з державним підприємством "Антонов" на закупівлю Ан-178. Завод побудує 3 військово-транспортні літаки, які передадуть Збройним силам.

Літаки будуть використовувати для доставки особового складу, озброєння, військової техніки та транспортування вантажів. Про це повідомляє пресслужба президента України.

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Важливий крок для України

Ці літаки будуть побудовані українськими громадянами, з українських комплектуючих, для українських інтересів. Власне так, як це й повинно бути,

– наголосив президент Зеленський під час підписання контракту.

Зеленський додав, що цей крок "двічі важливий". Він зміцнює обороноздатність України та сприяє залученню українських та іноземних інвестицій. Багато міжнародних партнерів цікавляться літаками сімейства "Ан" і тим, чи прийняті вони на озброєння в Україні.

Глава держави висловив сподівання, що в майбутньому такі державні замовлення стануть не сенсацією, а нормою.

Україна замовила для ЗСУ нові літаки Ан-178 / Фото Представництва Президента України

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