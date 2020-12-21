Так званий кримський "уряд" виплатить компенсацію компанії, якій "продали" виноробний завод "Масандра". Другові російського президента Володимира Путіна планують відшкодувати 50% витрат на нові виноградники та сади.

Про свої плани забезпечити щедру компенсацію новому власникові заводу "Масандра" так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов повідомив у своєму фейсбуці, пише 24 канал.

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За його словами, місцевий "уряд компенсує інвестору" майже 50% на витрати, пов'язані із закладенням виноградників і садів. Зроблять це за підтримки федерального бюджету.

Аксьонов заявив, що найближчим часом компанія, якій "продали" "Масандру", презентує план розвитку підприємства.

Продаж заводу "Масандра": що відомо

Виноробний завод "Масандра" повністю "купила" дочірня компанія банку "Росія" – "Південний проєкт". Найбільшим акціонером банку є друг президента Росії Путіна Юрій Ковальчук.

Міністерство реінтеграції ініціюватиме санкції та судове переслідування людей, які причетні до "продажу" в окупованому Криму виноробного заводу "Масандра".

Міністерство закордонних справ України наголошує, що Росія обов'язково відповість за так званий продаж "експропрійованого концерну "Масандра" в окупованому Криму.

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