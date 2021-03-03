Удар не тільки по Україні, а й по Європі, – Зеленський про "Північний потік-2"

Президент Володимир Зеленський заявив, що завершення будівництва "Північного потоку-2" потужно вдарить по Україні. За його словами, це також вплине на енергетичну безпеку всієї Європи.

Усі мають розуміти, що будівництво газопроводу в обхід нашої країни – це питання не лише економіки України. Про це глава держави повідомив під час брифінгу з президентом Євроради Шарлем Мішелем 3 березня.

Читайте також США можуть ввести нові санкції проти "Північного потоку-2" у травні, – Держдеп

Хоча це також дуже важливо для нас, але це й питання енергетичної безпеки для всієї Європи. Це ще один дуже потужний – якщо "Потік" буде добудовано, – ще один буде потужний удар знову по Україні, крім Донбасу та Криму,

– сказав президент.

Володимир Зеленський вдячний ЄС і США за постійну санкційну підтримку щодо "Північного потоку-2".

Глава держави додав, що Україна також багато зробила, бо коли б не порушувала ці питання, то газогін вже б добудували давно.

Доки і країни Європейського Союзу, і Сполучені Штати не пом'якшуватимуть свою позицію, ми будемо в безпеці,

– підсумував Володимир Зеленський.