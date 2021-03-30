Новий суддя Кичун вважає, що зарплати в КСУ – завеликі

Новий суддя Конституційного Суду Віктор Кичун вважає, що зарплата служителів Феміди занадто велика. Переважно вона становить близько 300 тисяч гривень.

Кичун наголосив, що люди неприязно ставляться до КСУ через "необґрунтовано високу" зарплату. На його думку, слід відновити довіру до Конституційного Суду.

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Це (висока зарплата – 24 канал), знаєте, теж є додатковим елементом ненависті до суддів КСУ, що вони, мовляв, отримують величезні зарплати, а виносять такі сумнівні рішення,

– сказав новий суддя.

Як відновити довіру до КСУ

Кичун наголосив, що потрібно відновити довіру до КСУ. Для цього потрібні справедливі рішення суддів, які будуть об'єднувати суспільство. Суддя навів приклад рішення щодо закону про мову.

"Щоб показати згуртованість, щоб не було груп інтересів, щоб показати, що ми всі представники в КСУ від українського народу", – зауважив Кичун.

Що відомо про призначення Кичуна

Нардепи призначили Кичуна за своєю квотою 18 лютого. За нього проголосував 241 депутат.

Згодом, 24 лютого, суддя склав присягу.

До речі, Кичун є доцентом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Раніше він працював адвокатом, а також членом правління банку.

Зверніть увагу! Скандал із КСУ виник у жовтні 2020 року. Суд визнав недійсною статтю Кримінального кодексу про незаконне декларування, яка передбачала штраф або кримінальну відповідальність чиновників і суддів за неперевірені дані у деклараціях.

Зауважимо, президент Володимир Зеленський скасував указ про призначення глави КСУ Олександра Тупицького.