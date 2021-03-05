Головне завдання – повернути Крим, – заступниця Кулеби назвала стратегії "Кримської платформи"

Наразі у МЗС намагаються згуртувати представників органів влади та громадянського сектору навколо ініціатива "Кримська платформа". Це означатиме початок дій з метою доходження до кінцевої мети – деокупації.

За останні 7 років було реалізовано багато ініціатив, які пов'язані з Кримом, зокрема – резолюцію щодо територіальної цілісності, яка наразі є фундаментом політики невизнання, а також резолюцію з прав людини. Про це розповіла перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

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"Наше головне завдання це деокупація (Криму – 24 канал)", – повідомила перша заступниця очільника МЗС. Водночас Еміне Джапарова зауважила, що необхідно розуміти, що 7 років ситуація в Криму не змінюється, вона погіршується.

Серед найзагрозливіших тенденцій – заміщення населення, коли штучно замінюють населення і створюють такі умови, що громадян України фактично вичавлюють з Криму, а сотнями тисяч завозять росіян – це змінює етнічний склад, що теж є військовим злочином,

– сказала заступниця очільника МЗС.

Також Джапарова наголосила, що мілітаризація Криму стосується не лише безпеки України, це – про безпеку набагато ширшого кола країн Чорноморського басейну і країн Середземномор'я.

"Крим є плацдармом для проєкції російської агресії, зокрема на регіон Близького Сходу і регіон Середземномор'я. Власне, це наш аргумент, що ми маємо діяти і маємо створювати нові ініціативи. "Кримська платформ" – це і є фактично нове дихання в тому, що за 7 років не змінюється", – пояснила перша заступниця Дмитра Кулеби.

Що передбачає стратегія "Кримської платформи"

У стратегії руху "Кримської платформи", за словами Еміне Джапарової, є 3 позиції:

власне стратегія;

консолідація;

сінергія.

Також вона повідомила, що Рада національної безпеки та оборони незабаром опублікує стратегію деокупації Криму на виконання указу президента України, який він підписав в День спротиву окупації Криму та Севастополя.

26 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про заходи щодо деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму.

"Це дуже важливий день, який змінив хід окупації, день, коли ми мали відчуття перемоги, що ми захистили територіальну цілісність України. Тоді депутати-сепаратисти готувались голосувати за такі рішення, які фактично були "червонокилимковими" для Росії", – розповіла Джапарова.

Вона зазначила, що тоді це голосування не відбулось і люди розійшлися з відчуттям перемоги. Зрештою Росія була змушена 27 лютого силою захопити адміністративні будинки, додала перша заступниця очільника МОЗ.

Еміне Джапарова про ніціативу "Кримська платформа": дивіться відео 24 каналу

Еміне Джапарова наголосила, що "Кримська платформа" – це важлива нова ініціативна і закликала стати її частиною.

"Історія та тема Криму має бути поза політичною кон'юнктурою – це наш національний інтерес, навколо якого мають згуртуватись представники всієї політичної системи під різними політичними прапорами", – підсумувала Джапарова.