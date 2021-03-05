Головне завдання – повернути Крим, – заступниця Кулеби назвала стратегії "Кримської платформи"
Наразі у МЗС намагаються згуртувати представників органів влади та громадянського сектору навколо ініціатива "Кримська платформа". Це означатиме початок дій з метою доходження до кінцевої мети – деокупації.
Джерело:24 канал
За останні 7 років було реалізовано багато ініціатив, які пов'язані з Кримом, зокрема – резолюцію щодо територіальної цілісності, яка наразі є фундаментом політики невизнання, а також резолюцію з прав людини. Про це розповіла перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.
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"Наше головне завдання це деокупація (Криму – 24 канал)", – повідомила перша заступниця очільника МЗС. Водночас Еміне Джапарова зауважила, що необхідно розуміти, що 7 років ситуація в Криму не змінюється, вона погіршується.
Серед найзагрозливіших тенденцій – заміщення населення, коли штучно замінюють населення і створюють такі умови, що громадян України фактично вичавлюють з Криму, а сотнями тисяч завозять росіян – це змінює етнічний склад, що теж є військовим злочином,
– сказала заступниця очільника МЗС.
Також Джапарова наголосила, що мілітаризація Криму стосується не лише безпеки України, це – про безпеку набагато ширшого кола країн Чорноморського басейну і країн Середземномор'я.
"Крим є плацдармом для проєкції російської агресії, зокрема на регіон Близького Сходу і регіон Середземномор'я. Власне, це наш аргумент, що ми маємо діяти і маємо створювати нові ініціативи. "Кримська платформ" – це і є фактично нове дихання в тому, що за 7 років не змінюється", – пояснила перша заступниця Дмитра Кулеби.
Що передбачає стратегія "Кримської платформи"
У стратегії руху "Кримської платформи", за словами Еміне Джапарової, є 3 позиції:
- власне стратегія;
- консолідація;
- сінергія.
Також вона повідомила, що Рада національної безпеки та оборони незабаром опублікує стратегію деокупації Криму на виконання указу президента України, який він підписав в День спротиву окупації Криму та Севастополя.
"Це дуже важливий день, який змінив хід окупації, день, коли ми мали відчуття перемоги, що ми захистили територіальну цілісність України. Тоді депутати-сепаратисти готувались голосувати за такі рішення, які фактично були "червонокилимковими" для Росії", – розповіла Джапарова.
Вона зазначила, що тоді це голосування не відбулось і люди розійшлися з відчуттям перемоги. Зрештою Росія була змушена 27 лютого силою захопити адміністративні будинки, додала перша заступниця очільника МОЗ.
Еміне Джапарова про ніціативу "Кримська платформа": дивіться відео 24 каналу
Еміне Джапарова наголосила, що "Кримська платформа" – це важлива нова ініціативна і закликала стати її частиною.
"Історія та тема Криму має бути поза політичною кон'юнктурою – це наш національний інтерес, навколо якого мають згуртуватись представники всієї політичної системи під різними політичними прапорами", – підсумувала Джапарова.
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