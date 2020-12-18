Санкції, введені проти Анкари за купівлю російських зенітно-ракетних комплексів С-400, не спрямовані на підрив військового потенціалу чи боєготовності Туреччини. Натомість вони не дадуть Росії отримати дохід чи розширити межі її впливу.

Про це держсекретар США Майк Помпео повідомив за підсумками бесіди з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Він також закликав Анкару розв’язати проблему з С-400. Про це інформує Інтерфакс.

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Метою санкцій є запобігання отримання Росією значних доходів, доступу і впливу, і вони не спрямовані на підрив військового потенціалу або боєготовності Туреччини, як і будь-якого іншого союзника або партнера США,

– зазначив він.

Помпео додав: Туреччина має взяти на себе зобов’язання із закупівлі зброї, сумісної зі стандартами НАТО.

Туреччина придбала російські С-400 і потрапила під санкції: коротко

Туреччина у 2019 році закупила у Росії системи ППО С-400 та інтегрувала їх у свою систему оборони. Нещодавно турецькі сили випробували можливості С-400 на військових літаках, закуплених раніше у США.

У США неодноразово висловлювали стурбованість у зв'язку з придбанням Туреччиною ЗРК С-400, оскільки вважали, що Росія може використовувати ці системи для отримання інформації про винищувачі-бомбардувальники п'ятого покоління F-35.

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