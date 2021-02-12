Через складні погодні умови в Україні є затримки у руху деяких потягів. В Укрзалізниці повідомили, що запізнюються два поїзди далекого сполучення №14 Солотвино – Київ та №142 Львів – Бахмут.

Потяги запізнюються на 5 та 6 годин відповідно.

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Запізнюються потяги № 14 та №142

В Укрзалізниці запевнили, що забезпечили комфорт пасажирів, які їдуть у потягах та чекають на посадку.

Так пасажирів потягу №142, які чекають на нього у Києві, безкоштовно розмістили у залі очікування підвищеного комфорту. Для пасажирів потягу № 14, які продовжуватимуть подорож в напрямку Дніпра та Запоріжжя, оргнанізували пересадку на потяг Інтерсіті+.

Зверніть увагу! Зранку 12 лютого було затримано на 26 хвилин відправку зі Львова поїзда №45 Ужгород – Лисичанськ. Це для того, аби забезпечити зручну пересадку пасажирів поїзда Дніпро – Трускавець.

В Укрзалізниці зазначили, що інші потяги прямують за розкладом. Проте, якщо виникнуть певні проблеми, то пасажирам оперативно організують пересадку.

Залізничники ліквідовують наслідки негоди

Наразі у заходах боротьби зі снігопадами задіяли більше ніж 6 тисяч залізничників. Очищено від снігу майже 14 тисяч стрілочних переводів та понад 470 пасажирських платформ.