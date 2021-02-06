Через аварію під Дніпром затримується низка поїздів: перелік маршрутів

В Укрзалізниці повідомили про зміни у маршрутах поїздів через аварію на Дніпропетровщині. Там в ніч на 6 лютого зійшли з рейок 8 вагонів вантажного поїзда.

Це спричинило затримку у русі пасажирських потягів. Аби скоротити відставання від графіка, деякі поїзди пустили з Києва та Одеси через станцію Дніпро-Головний.

Що сталося На Дніпропетровщині з рейок зійшли 8 вагонів: в Укрзалізниці попередили про затримки потягів

Частина прямує зміненим маршрутом через Кривий Ріг, Апостолове, Нікополь та Запоріжжя. Спеціальний потяг довозить до Дніпра та Кам'янського пасажирів, які їхали потягом зі Львова.

Крім цього, тих, хто прямує до Мелітополя, Якимівки та Новоолексіївки й з решти поїздів, що затримуються, пересадили на потяг з Києва №12.

Перелік потягів, які затримуються

На 1 годину:

№3 Запоріжжя — Ужгород;

№41 Дніпро — Трускавець;

№85 Новоолексіївка — Львів/Ковель;

№731 Запоріжжя — Київ.

На 2 години:

потяг №69 Маріуполь — Львів.

Зауважимо, що до поїзда підвезуть пасажири зі станції Кам'янське. Частині з них Укрзалізниця організувала доїзд автомобілями до Запоріжжя.

До 3 годин:

потяг №53 Дніпро — Одеса;

№7 Дніпро — Київ;

№11 Новоолексіївка — Київ;

№37 Запоріжжя — Київ;

№9 Маріуполь — Київ.

Коротко про аварію на Дніпропетровщині:

Потяги відправляться зі станцій Дніпро та Кам'янське після 19:00. Новий маршрут пролягатиме через Запоріжжя, Кривий Ріг, П'ятихатки, далі – без змін. Потяги відправляться з Дніпра о 00:35.

► Аварія сталася на станції Воскобійня. 7 з 8 вантажних вагонів, які у неї потрапили, належать приватним власникам.

► Пошкоджені залізничні колії та електроопора, 4 вагони з клінкером перекинулися. Постраждалих та загиблих немає.

► Укрзалізниця з'ясовує причини інциденту. Водночас там намагаються скоротити відставання пасажирських поїздів від графіка.