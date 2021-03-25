Затримка авіарейсів у Дніпрі: через негоду хворі діти від ранку чекали понад 6 годин

Джерело:"Інформатор"
Через погіршення погодних умов у Дніпрі 25 березня затримали авіарейси. Хоч у залі очікування від 6 ранку сиділи хворі діти, смуги не починали чистити кілька годин.
У Дніпрі від ранку падає мокрий сніг і через це там затримали вильоти. О 8:00 злітні смуги ще не чистили.
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Засипана снігом злітна смуга / Фото телеграм-каналу "Днепр Сейчас"
Очевидці повідомляють, що звідти мали вилетіти до столиці хворі діти, яких волонтери везуть на консультацію лікаря (ймовірно, мовиться про рейс о 6:55). Скільки дітей загалом було – невідомо. Крім них, там чекали ще майже 2 десятки дорослих пасажирів.
Пасажири в залі очікування аеропорту Дніпра / Фото "Інформатор"
З прийняттям літаків у аеропорту також виникли проблеми – скасували прибуття рейсу з Києва. У розкладі рейсів вказано: окрім літаків на Київ, також о 9:35 мав бути рейс до Тель-Авіву. Однак, чи вилетів він, – не повідомили.
Два рейси до столиці перенесли на 12:30 і реєстрація пасажирів на них почалась лише приблизно о 12:00.
Розклад літаків у аеропорті "Дніпропетровськ" / Скриншот 24 каналу