Затриманому в справі Семенченка – Шевченка Новікову розбили все обличчя, – адвокат

Одному із фігурантів справи Семена Семенченка та Євгена Шевченка, ексбійцю "Донбасу", розбили обличчя при затриманні. Цей боєць із позивним "Хаммер" вже фігурував у справі щодо викрадення людини.

25 березня добровольцю "Донбасу" Олександру Новікову з позивним "Хаммер" повинні обрати запобіжний захід. Напередодні його затримала СБУ.

До речі Семенченко і Шевченко набирали експравоохоронців і військових для приватних армій, – СБУ

Чому затримали Новікова

За словами адвоката, йому не пояснювали причини затримання і побиття, і при цьому Новіков не чинив опору.

Усе обличчя просто синє. Дуже великі гематоми під очима. І це було вчора. Зараз я думаю, що ще більші травми проявляться,

– розповів Михайло Рейзін.

Як розповідає захисник, його привезли до суду вранці четверга. Він додає, у документах, які пред'явили під час затримання, ніяких доказів, на його суб'єктивну думку, немає.

Що відомо про Новікова

Колишнього бійця батальйону Донбас Олександра Новікова з позивним "Хаммер" вже затримували в Україні. 24 листопада 2017 року Рух Визволення, членом якого був Новіков, повідомляв, що його схопили в Києві в районі Індустріального моста близько 20 осіб, "схожих на спецназівців".

У повідомленні зазначалося, що Новіков – один з організаторів табору за прийняття антикорупційних законів під Верховною Радою. Тоді ж стало відомо, що Новікова затримали за підозрою у викраденні людини у 2014 році.

Олександр Новіков був арештований одночасно з екс-комбатом батальйону "Донбас" Анатолієм Віногродським. За словами його адвоката, справа була закрита, але її знову відкрили.

26 листопада 2017 року Маріуполі суд заарештував його на два місяці.

Олександр Новіков до війни був підприємцем у Макіївці. З батальйоном "Донбасом" був з першого бою під Карлівкою.

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