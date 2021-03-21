Затриманому на протесті під ОП висунули обвинувачення: йому загрожує до 7 років

На протестах під Офісом Президента силовики затримали ветерана АТО та засновника видавництва "Дім Химер". Йому вже висунули обвинувачення.
Як повідомив заступник Авакова Антон Геращенко, чоловіка звинувачують у хуліганстві. Геращенко додав до допису відео, на якому підозрюваний б'є шибки у будівлі Офісу Президента.
До речі Затриманий поліцією після акції за Стерненка – ветеран та засновник видавництва
Затримання через розбиті вікна
- Геращенко зазначив: докази його вандалізму та хуліганства є на відео.
- Один із соратників Стерненка Роман Ратушний після затримання чоловіка назвав його мирним митінгувальником.
- Як він розповів hromadske.ua, активіст не мав стосунку до заворушень. А вандалізмом займалися наймані поліцейські провокатори.
- Втім, Геращенко вважає, що він не був мирним протестувальником і має понести відповідальність за свої дії.
- Заступник Авакова пише: якщо ж чоловік, якого затримали, був провокатором від поліції, чому тоді на його захист під відділок поліції приїхали десятки людей.
Якщо це дійсно так, і поліцейскі затримали поліцейського провокатора, а не звичайного вандала-хулігана, то я не розумію чому вчора під відділок поліції прийшла юрба громадян які з бійкою вимагали випустити затриманого?
– написав Геращенко.
Антон Геращенко зазначив: інші активісти хотіли звільнити його, щоб він уникнув покарання. "Провокатори, за спинами яких стоять політикани, не хочуть нести відповідальність за свої вчинки", – схарактеризував Геращенко затримання.
У пресслужбі поліції підтверджують: почали провадження за статтею про хуліганство. Санкція передбачає до семи років позбавлення волі.
Що відомо про затриманого
- У соцмережах після затримання активісти одразу ж опублікували ім'я чоловіка. Це Влад Сорд – ветеран АТО та засновник видавництва "Дім Химер".
- Справжнє ім'я чоловіка – Владислав Стафійчук.
- Він був бійцем 93-ї окремої механізованої бригади із позивним "Змій".
Протести на Банковій: головне
- Увечері 20 березня, на День народження Стерненка, активісти прийшли на Банкову.
- Вони вимагали звільнення Стерненка, кидали в будівлю файєри та розбили шибки.
- Офіс Президента розмалювали балончиками та облили фарбою
- Акцію завершили салютом.
- Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав частину протестувальників провокаторами. Але й визнав, що більшість учасників акції поводились спокійно.