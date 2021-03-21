Затриманому на протесті під ОП висунули обвинувачення: йому загрожує до 7 років

Якщо це дійсно так, і поліцейскі затримали поліцейського провокатора, а не звичайного вандала-хулігана, то я не розумію чому вчора під відділок поліції прийшла юрба громадян які з бійкою вимагали випустити затриманого?

– написав Геращенко.

Антон Геращенко зазначив: інші активісти хотіли звільнити його, щоб він уникнув покарання. "Провокатори, за спинами яких стоять політикани, не хочуть нести відповідальність за свої вчинки", – схарактеризував Геращенко затримання.

У пресслужбі поліції підтверджують: почали провадження за статтею про хуліганство. Санкція передбачає до семи років позбавлення волі.