Понад 2 мільйони: затриманому командиру луганських бойовиків суд призначив заставу

Слідчий суддя Приморського районного суду Одеси обрав запобіжний захід затриманому командиру розвідувально-диверсійної групи російських бойовиків у вигляді арешту. А також – призначив йому заставу.

Мовиться про 2 мільйони 88 тисяч гривень. Служба безпеки України повідомила про затримання бойовика з окупованих територій 16 лютого.

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Що відомо про затриманого

За словами силовиків, зловмисник прибув на підконтрольну Україні територію для ведення розвідувальної діяльності. За даними слідства, затриманий:

раніше судимий Павло Глущенко – уродженець Луганської області;

у 2014 році брав участь у захопленні місцевого обласного управління СБУ і забезпечував його "охорону";

брав участь в бойових діях проти Збройних сил України в складі так званого "3-го станично-луганського батальйону ПДВ ДШБ" як командир розвідувально-диверсійної групи.

Запобіжний захід для командира

Під час судового засідання прокуратура і слідчий СБУ вимагали для Глущенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Водночас суддя Лілія Єршова задовольнила її частково, призначивши:

► заставу в розмірі 2 мільйонів 88 тисяч гривень;

► або тримання під вартою строком на 60 днів.



Павлу Глущенку обрали запобіжний захід / Фото "Думская"

Як дізнались про Глущенка

Підозрюваний 21 вересня 2020 року, перебуваючи в Києві, вийшов на зв'язок з так званим депутатом "Народної ради Луганської народної республіки" і колишнім членом "МГБ ЛНР".

Чоловік повідомив, що збирається в місто Покровськ Донецької області. Йому запропонували зібрати інформацію про розміщення позицій, блокпостів, підрозділів ЗСУ з обов'язковою фото та відеофіксацією бронетехніки, засобів ураження, зброї. За це Глущенку запропонували 1 200 доларів, з попередніми авансом – 600 доларів.

Глущенко виконав завдання. Після затримання контррозвідкою СБУ Глущенко повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею кримінального кодексу про участь у терористичній групі чи терористичній організації.