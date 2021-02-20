Понад 2 мільйони: затриманому командиру луганських бойовиків суд призначив заставу

Джерело:"Думская"
Слідчий суддя Приморського районного суду Одеси обрав запобіжний захід затриманому командиру розвідувально-диверсійної групи російських бойовиків у вигляді арешту. А також – призначив йому заставу.
Мовиться про 2 мільйони 88 тисяч гривень. Служба безпеки України повідомила про затримання бойовика з окупованих територій 16 лютого.
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За словами силовиків, зловмисник прибув на підконтрольну Україні територію для ведення розвідувальної діяльності. За даними слідства, затриманий:
Під час судового засідання прокуратура і слідчий СБУ вимагали для Глущенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Водночас суддя Лілія Єршова задовольнила її частково, призначивши:
► заставу в розмірі 2 мільйонів 88 тисяч гривень;
► або тримання під вартою строком на 60 днів.
Павлу Глущенку обрали запобіжний захід / Фото "Думская"
Підозрюваний 21 вересня 2020 року, перебуваючи в Києві, вийшов на зв'язок з так званим депутатом "Народної ради Луганської народної республіки" і колишнім членом "МГБ ЛНР".
Чоловік повідомив, що збирається в місто Покровськ Донецької області. Йому запропонували зібрати інформацію про розміщення позицій, блокпостів, підрозділів ЗСУ з обов'язковою фото та відеофіксацією бронетехніки, засобів ураження, зброї. За це Глущенку запропонували 1 200 доларів, з попередніми авансом – 600 доларів.
Глущенко виконав завдання. Після затримання контррозвідкою СБУ Глущенко повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею кримінального кодексу про участь у терористичній групі чи терористичній організації.