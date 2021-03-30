Затриманий на Волині агент КДБ Білорусі сам здався СБУ, – ЗМІ

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Джерело:

"Радіо Свобода"

Агент білоруського КДБ, якого раніше затримала СБУ, добровільно здався українським спецслужбам. Сталося це до того, як його запідозрили у скоєнні злочину.

За це затриманого білоруського шпигуна звільнили від кримінальної відповідальності. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на матеріали кримінальної справи.

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За даними ЗМІ, агент білоруського КДБ передав співробітникам СБУ усі матеріали справи.

Згідно з матеріалами кримінальної справи, громадянин Білорусі добровільно припинив "протиправну діяльність" та повідомив про своє вербування Службі безпеки України до того, як його запідозрили у скоєнні злочину,
– мовиться у повідомленні.

Після добровільної здачі білоруса українським спецслужбам, його звільнили від кримінальної відповідальності та "повернули йому мобільні телефони".

Що відомо про шпигуна

  • Відомо, що громадянин Білорусі працював заступником директора компанії "МК Гранд Плюс", зареєстрованої в Дніпрі.
  • У липні 2019 року громадянин Білорусі погодився співпрацювати з місцевим управлінням КДБ Білорусі в Брестській області та зобов'язався створити "розвідувальну мережу" для збору та передачі інформації, яка є державною таємницею в Україні.

Раніше правоохоронці оголосили йому підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 114 про шпигунство. Санкція цієї статті передбачає:

  • від 10 до 15 років позбавленням волі;
  • з конфіскацією майна або без такої.

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