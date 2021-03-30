Затриманий на Волині агент КДБ Білорусі сам здався СБУ, – ЗМІ

Джерело:"Радіо Свобода"
Агент білоруського КДБ, якого раніше затримала СБУ, добровільно здався українським спецслужбам. Сталося це до того, як його запідозрили у скоєнні злочину.
За це затриманого білоруського шпигуна звільнили від кримінальної відповідальності. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на матеріали кримінальної справи.
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За даними ЗМІ, агент білоруського КДБ передав співробітникам СБУ усі матеріали справи.
Згідно з матеріалами кримінальної справи, громадянин Білорусі добровільно припинив "протиправну діяльність" та повідомив про своє вербування Службі безпеки України до того, як його запідозрили у скоєнні злочину,
– мовиться у повідомленні.
Після добровільної здачі білоруса українським спецслужбам, його звільнили від кримінальної відповідальності та "повернули йому мобільні телефони".
Раніше правоохоронці оголосили йому підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 114 про шпигунство. Санкція цієї статті передбачає:
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