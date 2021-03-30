Агент білоруського КДБ, якого раніше затримала СБУ, добровільно здався українським спецслужбам. Сталося це до того, як його запідозрили у скоєнні злочину.

За це затриманого білоруського шпигуна звільнили від кримінальної відповідальності. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на матеріали кримінальної справи.

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За даними ЗМІ, агент білоруського КДБ передав співробітникам СБУ усі матеріали справи.

Згідно з матеріалами кримінальної справи, громадянин Білорусі добровільно припинив "протиправну діяльність" та повідомив про своє вербування Службі безпеки України до того, як його запідозрили у скоєнні злочину,

– мовиться у повідомленні.

Після добровільної здачі білоруса українським спецслужбам, його звільнили від кримінальної відповідальності та "повернули йому мобільні телефони".

Що відомо про шпигуна

Відомо, що громадянин Білорусі працював заступником директора компанії "МК Гранд Плюс", зареєстрованої в Дніпрі.

У липні 2019 року громадянин Білорусі погодився співпрацювати з місцевим управлінням КДБ Білорусі в Брестській області та зобов'язався створити "розвідувальну мережу" для збору та передачі інформації, яка є державною таємницею в Україні.

Раніше правоохоронці оголосили йому підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 114 про шпигунство. Санкція цієї статті передбачає:

від 10 до 15 років позбавленням волі;

з конфіскацією майна або без такої.