Затриманого після акції за Стерненка чоловіка намагалися відбити у поліції. Правоохоронці не повідомляють його імені, але активісти кажуть, що це Влад Сорд – ветеран АТО та засновник видавництва "Дім Химер".

Поліція раніше підтвердила, що одну людину після акції під Офісом Президента затримали. Справу розслідують за статтею про хуліганство.

Тут детальніше На протестах за Стерненка затримали людину

Затриманий поліцією під ОП – ветеран АТО та засновник видавництва

Після акції прихильників Стерненка під будівлею ОП поліція затримала одного з учасників. Активісти кажуть, що мовиться про Владислава Сорда (Стафійчука).

Владислав Стафійчук – український письменник, ветеран АТО (боєць 93-ї окремої механізованої бригади із позивним "Змій") та засновник відомого видавництва "Дім Химер".

Ви не до кінця усвідомлюєте розмах. Влад Сорд, крім того що ветеран, засновник єдиного українського видавництва, яке видає виключно українських авторів — "Дім Химер". Шерсть пов'язала зі спини пораненого військового, письменника і видавця. pic.twitter.com/yJVwRivEwC — #випускайтеЗмія (лїр) (@eugene_lir) March 20, 2021

Поліція імені затриманого не повідомила. Але вже заявила, що справу розслідуватимуть як хуліганство (карають в україні за такий злочин позбавленням волі до 7 років).

Активісти ж стверджують, що Сорд не мав жодного стосунку до порушення законів ні зараз (20 березня під Офісом Президента), ні раніше (справу проти нього, на яку посилалася поліція у своєму повідомленні, насправді закрили).

Ось дивіться: мусора просто брешуть. Бо їм так зручно.



Сорду дійсно намагалися впаяти 263, але кілька тижнів тому СПРАВУ ЗАКРИЛИ, адже інкрімінований йому ніж не є холодною зброєю. pic.twitter.com/Ua17PLx9wz — #випускайтеЗмія (лїр) (@eugene_lir) March 20, 2021

Затриманого після акції за Стерненка чоловіка намагалися відбити у поліції

Після затримання активіста біля Печерського відділку поліції, куди того відвезли, сталися сутички – між правоохоронцями та тими, хто прийшов підтримати затриманого.

У підсумку до поліції прибуло підкріплення, силовики застосували сльозогінний газ.

Біля Печерського відділку поліції між прихильниками Стерненка та правоохоронцями відбулися сутички.

У відео присутня ненормативна лексика pic.twitter.com/KWSqGdjdQJ — hromadske (@HromadskeUA) March 20, 2021

Близько 1 години ночі затриманого вивезли з відділку до ІТТ (ізолятора тимчасового тримання). Це hromadske підтвердив адвокат Стафійчука Дмитро Мазурок.

Водночас у PavlovskyNews опублікували відео, де чоловік розбиває шибки у дверях до Офісу Президента. Телеграм-канал стверджує, що затриманий "схожий на чоловіка на відео".

Акція 20 березня на підтримку Стерненка: головне

Люди вийшли під будівлю Офісу Президента з вимогою звільнення Стерненка. Акція не вийшла цілком мирною: протестувальники розмалювали вхід до ОП, кидали в будівлю файєри та побили вікна.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав частину протестувальників провокаторами. Але й визнав, що більшість учасників акції поводились спокійно.

Сергія Стерненка засудили до 7 років 3 місяців позбавлення волі за начебто викрадення Сергія Щербича задля заволодіння його 300 гривнями. Стерненко переконаний, що справа – суто політична.



Вирок Стерненку: головне / Інфографіка 24 каналу

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