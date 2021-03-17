ФСБ Росії в окупованому Криму відрапортувала, що захопила "українського агента". Та насправді мовиться про Владислава Єсипенко – фрілансера "Радіо Свобода".

Про це стало відомо з повідомлення президента "Радіо Свобода" Джеймі Флая. Він закликав негайно звільнити журналіста.

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Єсипенка слід негайно звільнити

Президент "Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода" Джеймі Флай засудив затримання в окупованому Криму фрилансера "Радіо Свобода" із проєкту "Крим.Реалії" Владислава Єсипенка.

За його словами, "Кремль застосовує переслідування і залякування проти будь-якого можливого альтернативного голосу" в Криму. Затримання Єсипенка за таких обставин "викликає тривогу", і його слід негайно звільнити.

Затримання журналіста в Криму: що наразі відомо

16 березня силовики Росії повідомили, що 10 березня затримали в Криму Владислава Єсипенка. При цьому звинуватили його у збиранні інформації "в інтересах спецслужб України".

При цьому звинуватили його у збиранні інформації "в інтересах спецслужб України". Як же відбувалося це збирання? Єсипенко "здійснював фото- й відеофіксацію місцевості, об'єктів життєзабезпечення і місць масового перебування людей на території Криму".

місцевості, об'єктів життєзабезпечення і місць масового перебування людей на території Криму". Далі – більше: Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії повідомила, що Єсипенко, мовляв, зізнався у співпраці з українською розвідкою. А ще й тримав у своєму автомобілі саморобний вибуховий пристрій.

А ще й тримав у своєму автомобілі саморобний вибуховий пристрій. Чи це дійсно так – невідомо, адже навіть адвокат, за словами дружини Єсипенка Катерини, досі не зміг потрапити до її чоловіка.

до її чоловіка. Відомо тільки, що Єсипенка звинуватили у незаконному виготовленні зброї (у Росії за таке карають позбавленням волі до 6 років). Запобіжний захід йому вже призначили – арешт до 11 травня.

У Службі зовнішньої розвідки України також відреагували на звинувачення з боку окупантів Єсипенка у співпраці з українськими спецслужбами. Там кажуть, що у такий спосіб ФСБ організувала пропагандистську акцію, аби створити потрібний Кремлю фон для "святкування" роковин окупації півострова.