У Києві 24 березня Печерський райсуд мав обрати запобіжний захід для 4 затриманих під час протесту під Офісом Президента. Проте рішення у вказаний час від судді так і не дочекались. Один із затриманих Сергій Філімонов вирішив покинути засідання.

Як зазначають у телеграм-каналі, суд мав розпочатись ще о 17:30, проте близько 20:00 жодних зрушень не було. Затриманим та їхнім захисникам повідомили, що суддя Ірина Григоренко перебуває у нарадчій кімнаті.

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Суддя начебто була у нарадчій кімнаті

Проте, кажуть присутні, які прийшли підтримати активістів, Григоренко насправді була у власному кабінеті.

Клопотання про перенесення суду адвокатам сказали нести до канцелярії, яка вже, зрозуміло, зачинена о 20:00,

– мовиться у повідомленні у телеграмі.

Філімонов покинув приміщення суду

Джерело: PavlovskyNews

Активіст та лідеру руху "Гонор" Сергій Філімонов так і не дочекався свого запобіжного заходу. Він покинув засідання. Адвокат активіста Масі Найем наголосив, що розгляд переноситься через неявку судді.

Що відомо про затримання Філімонова

Відомо, що правоохоронці повідомили про підозру Філімонову у хуліганстві, вчиненому зі застосуванням холодної або вогнепальної зброї. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

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