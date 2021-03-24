Запобіжки для затриманих під час протестів на Банковій: суд затягується
У Києві 24 березня Печерський райсуд мав обрати запобіжний захід для 4 затриманих під час протесту під Офісом Президента. Проте рішення у вказаний час від судді так і не дочекались. Один із затриманих Сергій Філімонов вирішив покинути засідання.
Джерело:САМОЗАХИСТ
Як зазначають у телеграм-каналі, суд мав розпочатись ще о 17:30, проте близько 20:00 жодних зрушень не було. Затриманим та їхнім захисникам повідомили, що суддя Ірина Григоренко перебуває у нарадчій кімнаті.
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Суддя начебто була у нарадчій кімнаті
Проте, кажуть присутні, які прийшли підтримати активістів, Григоренко насправді була у власному кабінеті.
Клопотання про перенесення суду адвокатам сказали нести до канцелярії, яка вже, зрозуміло, зачинена о 20:00,
– мовиться у повідомленні у телеграмі.
Філімонов покинув приміщення суду
Джерело: PavlovskyNews
Активіст та лідеру руху "Гонор" Сергій Філімонов так і не дочекався свого запобіжного заходу. Він покинув засідання. Адвокат активіста Масі Найем наголосив, що розгляд переноситься через неявку судді.
Що відомо про затримання Філімонова
Відомо, що правоохоронці повідомили про підозру Філімонову у хуліганстві, вчиненому зі застосуванням холодної або вогнепальної зброї. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Протести під Офісом Президента: головне
- 20 березня під Офісом Президента відбувся протест на підтримку Сергія Стерненка. Мітингувальники розмалювали будівлю фарбою, а також закидали її фаєрами.
- Силовики затримали ветерана АТО та засновника видавництва "Дім Химер". Йому вже висунули обвинувачення.
- Загалом правоохоронці повідомили про підозру 5 учасникам акції. Щодо одного з них суд вже обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.
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