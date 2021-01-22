Чотирьом затриманим через трагедію в будинку престарілих в Харкові оголосили про підозру. Мовиться про порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі та загибель людей.

Тепер підозрюваним обиратимуть запобіжний захід. Про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора. До теми Пожежа у Харкові: юристи пояснили, чи зможуть винуватці уникнути правосуддя Серед підозрюваних: власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат,

орендар будинку та його дружина — директорка приватного підприємства, яка фактично керувала закладом,

адміністратор, який координував роботу пансіонату і при цьому офіційно не був там працевлаштований. Новина доповнюється... .