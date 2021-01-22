Вилучили багато документів: затриманих через пожежу у Харкові можуть взяти під варту
Прокуратура клопотатиме про взяття під варту 4 затриманих через пожежу у пансіоні для літніх людей "Золотий час". У вогні 21 січня загинули 15 осіб.
Запобіжний захід у вигляді утримання під вартою можуть обрати для власника домоволодіння, орендаря будинку та його дружини, а також адміністратора "Золотого часу". Про це заявив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков на позачерговому засіданні регіональної комісії техногенно-екологічної безпеки, повідомляє "Суспільне".
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Що ще кажуть правоохоронці
- Наразі у домівках затриманих проводять обшуки.
- У Нацполіції вже заявили про вилучення документації.
Пожежа у будинку престарілих у Харкові
- 21 січня у Харкові сталася масштабна пожежа. Вогонь спалахнув у будинку для літніх людей "Золотий час".
- Жертвами пожежі стали 15 людей.
- 22 січня на місце трагедії прибув президент Володимир Зеленський. Він заявив, що в Україні необхідно врегулювати питання приватних хоспісів.
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова розповіла, що є 3 версії пожежі: підпал; необережне поводження з вогнем в побуті та з електроприладами; 3амикання електромережі.
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