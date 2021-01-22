Прокуратура клопотатиме про взяття під варту 4 затриманих через пожежу у пансіоні для літніх людей "Золотий час". У вогні 21 січня загинули 15 осіб.

Запобіжний захід у вигляді утримання під вартою можуть обрати для власника домоволодіння, орендаря будинку та його дружини, а також адміністратора "Золотого часу". Про це заявив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков на позачерговому засіданні регіональної комісії техногенно-екологічної безпеки, повідомляє "Суспільне". Актуально В Україні може з'явитися ринок соцпослуг: Зеленський анонсував реформу після пожежі у Харкові Що ще кажуть правоохоронці Наразі у домівках затриманих проводять обшуки. У Нацполіції вже заявили про вилучення документації. Зверніть увагу! Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що будинок для літніх людей "Золотий час" працював без необхідних документів. Зокрема, не було навіть дозволів на підведення електрики та газу. Пожежа у будинку престарілих у Харкові 21 січня у Харкові сталася масштабна пожежа. Вогонь спалахнув у будинку для літніх людей "Золотий час".

Жертвами пожежі стали 15 людей.

22 січня на місце трагедії прибув президент Володимир Зеленський. Він заявив, що в Україні необхідно врегулювати питання приватних хоспісів.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова розповіла, що є 3 версії пожежі: підпал; необережне поводження з вогнем в побуті та з електроприладами; 3амикання електромережі.