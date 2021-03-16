У Житомирі затримали вандала, який розбив меморіал Небесної Сотні

Джерело:Поліція Житомирщини
Поліцейські Житомирської області затримали чоловіка, якого підозрюють у пошкодженні пам'ятника Героям Небесної Сотні. Наразі триває розслідування.
Поліцейські Житомирщини 15 березня відкрили кримінальне провадження за статтею "Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого".
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Вони проаналізували записи з камер відеоспостереження. Правоохоронці отримали інформацію про чоловіка, який, ймовірно, скоїв кримінальне діяння. Ним виявився 41-річний житель Житомира.
Поліцейські кілька разів перевіряли його місце проживання. Ввечері, коли чоловік повернувся додому, правоохоронці його затримали.
Тривають подальші слідчі дії. Зловмиснику може загрожувати від 3 до 5 років позбавлення волі.