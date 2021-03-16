Поліцейські Житомирської області затримали чоловіка, якого підозрюють у пошкодженні пам'ятника Героям Небесної Сотні. Наразі триває розслідування.

Поліцейські Житомирщини 15 березня відкрили кримінальне провадження за статтею "Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого".

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Що відомо про затримання вандала

Вони проаналізували записи з камер відеоспостереження. Правоохоронці отримали інформацію про чоловіка, який, ймовірно, скоїв кримінальне діяння. Ним виявився 41-річний житель Житомира.

Поліцейські кілька разів перевіряли його місце проживання. Ввечері, коли чоловік повернувся додому, правоохоронці його затримали.

Тривають подальші слідчі дії. Зловмиснику може загрожувати від 3 до 5 років позбавлення волі.

Що відомо про акт вандалізму

Зранку 14 березня в Житомирі на майдані Корольова невідомий пошкодив меморіал Героям Небесної Сотні.

Це помітили комунальники, які вийшли на роботу наступного дня – у понеділок, 15 березня.

Але камери відеоспостереження біля меморіалу зафіксували обличчя чоловіка, тому правоохоронці змогли оперативно його знайти.

Зверніть увагу! 27 лютого вандали у Львові пошкодили меморіальний комплекс Героям Небесної Сотні. Невідомий вгатив ногою в скляну огорожу. Правоохоронці відшукали зловмисника та притягнули його до відповідальності.