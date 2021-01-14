У пункті пропуску "Бачівськ" 12 січня прикордонники затримали 60-річного українця. Чоловік переходив кордон пішки. За інформацією ЗМІ, мовиться про Сергія Свіченка – підозрюваного у так званій "газовій справі" екснардепа-втікача Олександра Онищенка.

Свіченко – колишній директор "Надра Геоцентру". 13 січня ВАКС взяв його під варту з альтернативою – понад 1 мільйон 747 тисяч гривень застави. Про це інформує "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

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Що інкримінують Свіченку

Свіченко причетний до розкрадання коштів під час видобутку та продажу газу. Це здійснювалось у рамках угоди з "Укргазвидобуванням". Газ цього держпідприємства Онищенко та його співучасники продавали через свої компанії. Це завдало Україні збитків на більше ніж 1,6 мільярда в українській валюті.

Свіченко – фігурант у справі Онищенка / Фото "Української правди"

Зверніть увагу! Парламент дав згоду на притягнення Онищенка до відповідальності, коли політик вже перебував за кордоном. У листопаді 2019 екснардепа затримали у Німеччині. Берлін відмовився екстрадувати підозрюваного.

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