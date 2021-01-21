Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Одеській області уродженця Луганщини. Чоловік проходив службу у так званому "Міністерстві державної безпеки ЛНР". Затриманий відповідав за пропуск військової техніки та зброї на окуповані території з Росії.

Чоловік відповідав за пропуск озброєння з Росії

Спочатку чоловік добровільно вступив до лав бойовиків на території окупованої Луганщини. Про це інформує пресслужба СБУ.

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Згодом затриманий обійняв вже штатну посаду у так званій "Службі прикордонної охорони МДБ ЛНР". Новоспеченому бойовику дали зброю та призначили у пункт пропуску "Дякове", що на кордоні з Росією.

Тут чоловік відповідав за незаконний пропуск на територію України техніки та озброєння.

СБУ допитує затриманого щодо переміщення військової техніки

Наразі затриманого допитують. Зокрема, СБУ цікавить переміщення військової техніки та інформація про кадрових російських офіцерів, які співпрацюють з так званим "Міністерством державної безпеки ЛНР".



Чоловіка затримали на Одещині / Фото пресслужби СБУ

Фігуранту висунули підозру в участі у терористичній групі

Інформацію про причетність луганчанина до вбивств та катувань українських військових наразі перевіряють. Чоловіку повідомили про підозру у створенні терористичної групи чи організації або участь у ній. Санкція статті передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі.