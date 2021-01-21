Державне бюро розслідувань затримало начальницю одного з управлінь Державної податкової служби у Полтавській області. Правоохоронці спіймали її на одержанні хабаря.

Працівниця Податкової брала хабарі

За попередньою інформацією, посадовиця вимагала від представника компанії систематично передавати їй хабарі. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Читайте також Справи Майдану: суд дозволив спецрозслідування щодо екскомандувача внутрішніх військ Шуляка

Жінка вимагала 2,5 % відсотка від місячного обороту фінансових операцій товариства. Натомість гарантувала безперешкодне здійснення підприємницької діяльності.

Під час передачі чергового хабаря начальницю одного з управлінь Державної податкової служби у Полтавській області й затримали.

Що загрожує порушниці

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Правоохоронці намагаються встановити всіх причетних до вчинення злочину.

Також вирішують питання щодо повідомлення затриманій про підозру та обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років, з конфіскацією майна.



Затримали керівницю одного з управлінь Податкової служби / Фото ДБР



Посадовицю спіймали на одержанні хабаря / Фото ДБР



Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років / Фото ДБР