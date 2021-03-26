"Антонов" запропонував допомогу застряглим у Суецькому каналі суднам

Гігантський контейнеровоз Ever Given заблокував Суецький канал. Українське підприємство "Антонов" зголосилося допомогти кораблям, які потрапили у гігантський корок.
"Антонов" готовий допомогти перевезти вантажі, які заблоковані на кораблях. Зробити це можуть у будь-яку точку на земній кулі.
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Наш літак може перевезти до 150 тонн вантажу. Ми доставимо ваші вантажі в будь-яку точку призначення,
– написали в ДП "Антонов".
Для звернень компанія залишила у повідомленні свою електронну скриньку – sales@antonov-airlines.aero
Що відомо про ДП "Антонов"?
Це авіабудівний концерн. Київське конструкторське бюро "Антонова" створило Ан-225 "Мрія" – найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак.
Літак регулярно здійснює рейси з гуманітарними вантажами для більшості європейських країн. Більше про цей літак читайте
за посиланням
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Ситуація в Суецькому каналі: що відомо
- В Єгипті у Суецькому каналі 23 березня застрягло величезне вантажне судно Ever Given.
- Ever Green прямував з Китаю в Роттердам. Екіпаж під час цього інциденту не постраждав.
- Судно сіло на мілину. Це трапилося тому, що воно відхилилося від курсу через сильний вітер та пилову бурю.
- Внаслідок цього зупинився морський рух на одному з найважливіших світових судноплавних маршрутів.
- Управління Суецького каналу заявило, що працює над тим, аби зняти контейнеровоз з мілини.