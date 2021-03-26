Гігантський контейнеровоз Ever Given заблокував Суецький канал. Українське підприємство "Антонов" зголосилося допомогти кораблям, які потрапили у гігантський корок.

"Антонов" готовий допомогти перевезти вантажі, які заблоковані на кораблях. Зробити це можуть у будь-яку точку на земній кулі.

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Наш літак може перевезти до 150 тонн вантажу. Ми доставимо ваші вантажі в будь-яку точку призначення,

– написали в ДП "Антонов".

Для звернень компанія залишила у повідомленні свою електронну скриньку – sales@antonov-airlines.aero

.@AirlinesAntonov is ready to provide assistance to companies,which are not able to deliver their cargo by sea due to the situation on the #SuezCanal!Our aircraft can carry up to 150t of cargo.We will deliver your cargoes to any point of destination.

sales@antonov-airlines.aero pic.twitter.com/8f0kWISlLK — Antonov Company (@AntonovCompany) March 26, 2021

Що відомо про ДП "Антонов"? Це авіабудівний концерн. Київське конструкторське бюро "Антонова" створило Ан-225 "Мрія" – найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак.



Літак регулярно здійснює рейси з гуманітарними вантажами для більшості європейських країн. Більше про цей літак читайте Це авіабудівний концерн. Київське конструкторське бюро "Антонова" створило Ан-225 "Мрія" – найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак.Літак регулярно здійснює рейси з гуманітарними вантажами для більшості європейських країн. Більше про цей літак читайте за посиланням

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