Негода в Україні і черги на кордоні: яка ситуація

11 лютого 2021 , 12:59
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Джерело:

24 канал

Снігопади скували Західну Україну та значно ускладнили рух як на сільських дорогах, так і на міжнародних трасах. Затори виникли і поблизу кордонів.

Наразі найгірша ситуація на перетині кордону України з Польщею. Але прикордонники повідомляють, що вона не є критичною і усі пункти пропуску працюють у звичному режимі.

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Ситуація на кордоні з Польщею

Сумарно на перетині рубежу з Польщею та Угорщиною вранці 11 лютого о 9:00 у черзі накопичилося понад 200 авто.

  • З Польщею у пунктах "Шегині" – 110 та на "Краковці" – 80.
  • З Угорщиною на пункті "Тиса" – 20 авто.

Станом на 6:00 автомобілів на кордоні з Польщею було ще більше: 160 на "Шегинях" і ще 50 на "Краковці".

24 канал звернувся по коментар щодо ймовірних заторів на КПП до речника Держприкордонслужби Андрій Демченко. Він зазначив: скупчення авто пов'язані не з погодніми умовами.

Наразі (станом на 12 годину – 24 канал) на обох пунктах пропуску: на "Шегинях" і на "Краківці", приблизно по сто авто. Фактично це не пов'язано з погодою, а з напливом людей, які обирають саме ці пункти пропуску для виїзду з Україні,
– прокоментував Демченко.

Окрім того, на ситуацію впливає те, що польська сторона проводить додаткові заходи щодо перевірки через COVID-19. На інших ділянках кордону усе більш-менш нормально та стабільно.

Усі пункти пропуску працюють і скрізь здійснюють оформлення громадян.

У Держприкордонслужбі порадили уважно відслідковувати повідомлення Гідрометцентру і Укравтодору щодо обмеження руху на тих дорогах, які ведуть до кордону.

Обмеження руху на Львівщині

Служба автомобільних доріг у Львівській області повідомляє, що через безперервні опади на деяких ділянках дорогів вводять обмеження. Зокрема це стосується траси, що веде до кордону.

Перелік доріг, на яких вводяться обмеження руху:
  • М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, кілометри 40+338-113+260, кілометри 129+807-191+877;
  • М-10 Львів-Краковець кілометри 7+993-69+961;
  • М-11 Львів-Шегині, кілометри 9+128-80+761.
Де в Україні намело найбільше снігу та де чекають на люті морози, читайте тут.

Негода 11 лютого на Заході України

  • Протягом 11 та 12 лютого на території Львівської, Закарпатської, Волинської областей прогнозують значне ускладнення погодних умов.
  • У Львові чекають на місячну норму опадів, яка має випасти лише за одну добу.
  • Напередодні, 10 лютого, мер Львова Андрій Садовий закликав львів'ян залишатися вдома і за можливістю працювати дистанційно.
  • Через несприятливі погодні умови на трасах Львівської області обмежили рух вантажівок.
  • У Закарпатській області тим часом опади призвели до паводків. 5 річок вже перетнули першу межу захисту.
  • Такою ж несприятливою є погода і у більшості областей України. Синоптики прогнозують значний сніг, хуртовини та ожеледицю на дорогах.