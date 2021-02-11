Негода в Україні і черги на кордоні: яка ситуація

Джерело:24 канал
Снігопади скували Західну Україну та значно ускладнили рух як на сільських дорогах, так і на міжнародних трасах. Затори виникли і поблизу кордонів.
Наразі найгірша ситуація на перетині кордону України з Польщею. Але прикордонники повідомляють, що вона не є критичною і усі пункти пропуску працюють у звичному режимі.
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Сумарно на перетині рубежу з Польщею та Угорщиною вранці 11 лютого о 9:00 у черзі накопичилося понад 200 авто.
Станом на 6:00 автомобілів на кордоні з Польщею було ще більше: 160 на "Шегинях" і ще 50 на "Краковці".
24 канал звернувся по коментар щодо ймовірних заторів на КПП до речника Держприкордонслужби Андрій Демченко. Він зазначив: скупчення авто пов'язані не з погодніми умовами.
Наразі (станом на 12 годину – 24 канал) на обох пунктах пропуску: на "Шегинях" і на "Краківці", приблизно по сто авто. Фактично це не пов'язано з погодою, а з напливом людей, які обирають саме ці пункти пропуску для виїзду з Україні,
– прокоментував Демченко.
Окрім того, на ситуацію впливає те, що польська сторона проводить додаткові заходи щодо перевірки через COVID-19. На інших ділянках кордону усе більш-менш нормально та стабільно.
Усі пункти пропуску працюють і скрізь здійснюють оформлення громадян.
У Держприкордонслужбі порадили уважно відслідковувати повідомлення Гідрометцентру і Укравтодору щодо обмеження руху на тих дорогах, які ведуть до кордону.
Служба автомобільних доріг у Львівській області повідомляє, що через безперервні опади на деяких ділянках дорогів вводять обмеження. Зокрема це стосується траси, що веде до кордону.