Снігопади скували Західну Україну та значно ускладнили рух як на сільських дорогах, так і на міжнародних трасах. Затори виникли і поблизу кордонів.

Наразі найгірша ситуація на перетині кордону України з Польщею. Але прикордонники повідомляють, що вона не є критичною і усі пункти пропуску працюють у звичному режимі.

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Ситуація на кордоні з Польщею

Сумарно на перетині рубежу з Польщею та Угорщиною вранці 11 лютого о 9:00 у черзі накопичилося понад 200 авто.

З Польщею у пунктах "Шегині" – 110 та на "Краковці" – 80.

З Угорщиною на пункті "Тиса" – 20 авто.

Станом на 6:00 автомобілів на кордоні з Польщею було ще більше: 160 на "Шегинях" і ще 50 на "Краковці".

24 канал звернувся по коментар щодо ймовірних заторів на КПП до речника Держприкордонслужби Андрій Демченко. Він зазначив: скупчення авто пов'язані не з погодніми умовами.

Наразі (станом на 12 годину – 24 канал) на обох пунктах пропуску: на "Шегинях" і на "Краківці", приблизно по сто авто. Фактично це не пов'язано з погодою, а з напливом людей, які обирають саме ці пункти пропуску для виїзду з Україні,

– прокоментував Демченко.

Окрім того, на ситуацію впливає те, що польська сторона проводить додаткові заходи щодо перевірки через COVID-19. На інших ділянках кордону усе більш-менш нормально та стабільно.

Усі пункти пропуску працюють і скрізь здійснюють оформлення громадян.

У Держприкордонслужбі порадили уважно відслідковувати повідомлення Гідрометцентру і Укравтодору щодо обмеження руху на тих дорогах, які ведуть до кордону.

Обмеження руху на Львівщині

Служба автомобільних доріг у Львівській області повідомляє, що через безперервні опади на деяких ділянках дорогів вводять обмеження. Зокрема це стосується траси, що веде до кордону.

Перелік доріг, на яких вводяться обмеження руху:

М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, кілометри 40+338-113+260, кілометри 129+807-191+877;

М-10 Львів-Краковець кілометри 7+993-69+961;

М-11 Львів-Шегині, кілометри 9+128-80+761.

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Негода 11 лютого на Заході України