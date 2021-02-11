Негода в Україні і черги на кордоні: яка ситуація
Снігопади скували Західну Україну та значно ускладнили рух як на сільських дорогах, так і на міжнародних трасах. Затори виникли і поблизу кордонів.
Джерело:24 канал
Наразі найгірша ситуація на перетині кордону України з Польщею. Але прикордонники повідомляють, що вона не є критичною і усі пункти пропуску працюють у звичному режимі.
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Ситуація на кордоні з Польщею
Сумарно на перетині рубежу з Польщею та Угорщиною вранці 11 лютого о 9:00 у черзі накопичилося понад 200 авто.
- З Польщею у пунктах "Шегині" – 110 та на "Краковці" – 80.
- З Угорщиною на пункті "Тиса" – 20 авто.
Станом на 6:00 автомобілів на кордоні з Польщею було ще більше: 160 на "Шегинях" і ще 50 на "Краковці".
24 канал звернувся по коментар щодо ймовірних заторів на КПП до речника Держприкордонслужби Андрій Демченко. Він зазначив: скупчення авто пов'язані не з погодніми умовами.
Наразі (станом на 12 годину – 24 канал) на обох пунктах пропуску: на "Шегинях" і на "Краківці", приблизно по сто авто. Фактично це не пов'язано з погодою, а з напливом людей, які обирають саме ці пункти пропуску для виїзду з Україні,
– прокоментував Демченко.
Окрім того, на ситуацію впливає те, що польська сторона проводить додаткові заходи щодо перевірки через COVID-19. На інших ділянках кордону усе більш-менш нормально та стабільно.
Усі пункти пропуску працюють і скрізь здійснюють оформлення громадян.
У Держприкордонслужбі порадили уважно відслідковувати повідомлення Гідрометцентру і Укравтодору щодо обмеження руху на тих дорогах, які ведуть до кордону.
Обмеження руху на Львівщині
Служба автомобільних доріг у Львівській області повідомляє, що через безперервні опади на деяких ділянках дорогів вводять обмеження. Зокрема це стосується траси, що веде до кордону.
- М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, кілометри 40+338-113+260, кілометри 129+807-191+877;
- М-10 Львів-Краковець кілометри 7+993-69+961;
- М-11 Львів-Шегині, кілометри 9+128-80+761.
Негода 11 лютого на Заході України
- Протягом 11 та 12 лютого на території Львівської, Закарпатської, Волинської областей прогнозують значне ускладнення погодних умов.
- У Львові чекають на місячну норму опадів, яка має випасти лише за одну добу.
- Напередодні, 10 лютого, мер Львова Андрій Садовий закликав львів'ян залишатися вдома і за можливістю працювати дистанційно.
- Через несприятливі погодні умови на трасах Львівської області обмежили рух вантажівок.
- У Закарпатській області тим часом опади призвели до паводків. 5 річок вже перетнули першу межу захисту.
- Такою ж несприятливою є погода і у більшості областей України. Синоптики прогнозують значний сніг, хуртовини та ожеледицю на дорогах.
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