В Одеській області через неспрятливі погодні умови значно ускладнений рух на автошляхах. Незважаючи на те, що снігоочисна техніка працює практично цілодобово, вирушити до місця призначення не можуть сотні пасажирів та водіїв.

Джерело: телеграм-канал Водії України

Місцева влада та рятувальники забезпечили 150 осіб, що перебувають у заторах, гарячим чаєм та кашею.

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Поки що діє заборона на рух вантажівок дорогами місцевого значення в області. На трасі Київ – Одеса поблизу Любашівки працює відстійник для транспорту. Там перебували близько 600 сотень вантажівок.

Що кажуть про ситуацію в Укравтодорі

В Укравтодорі кажуть, що ситуація на автошляхах Одещини дещо покращилась, адже принаймні трохи вщухла негода. Проїзд забезпечили деякими ділянками державних автошляхів. Детальніше можна прочитати тут.

Важливо! В Укргідрометцентрі попередили, що 29 січня на дорогах майже усіх областей України – ожеледиця. А на високогір'ях Івано-Франківщини та Закарпаття існує небезпека сходження лавин.