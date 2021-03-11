Аварія судна біля Румунії: МЗС підтвердило, що на борту були українці

11 березня 2021 , 13:04
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Джерело:

твітер Олега Ніколенка

У Чорному морі 11 березня затонуло судно "Волго Балт 179". У Міністерстві закордонних справ підтвердили, що на борту перебували 13 українців, 2 з яких – загинули.

Інформацію, що на суховантажі були українці, підтвердив речник МЗС України Олег Ніколенко.

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Біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 із 13 українцями на борту. 10 моряків врятовані, 2 загиблих, тривають пошуки 1 особи,
– написав Ніколенко.

Він також додав, що консули вирушили в порт Констанца для координації рятувальної операції та надання консульської допомоги.

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