Аварія судна біля Румунії: МЗС підтвердило, що на борту були українці

Джерело:твітер Олега Ніколенка
У Чорному морі 11 березня затонуло судно "Волго Балт 179". У Міністерстві закордонних справ підтвердили, що на борту перебували 13 українців, 2 з яких – загинули.
Інформацію, що на суховантажі були українці, підтвердив речник МЗС України Олег Ніколенко.
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Біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 із 13 українцями на борту. 10 моряків врятовані, 2 загиблих, тривають пошуки 1 особи,
– написав Ніколенко.
Він також додав, що консули вирушили в порт Констанца для координації рятувальної операції та надання консульської допомоги.
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