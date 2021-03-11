У Чорному морі 11 березня затонуло судно "Волго Балт 179". У Міністерстві закордонних справ підтвердили, що на борту перебували 13 українців, 2 з яких – загинули.

Інформацію, що на суховантажі були українці, підтвердив речник МЗС України Олег Ніколенко. Читайте також У Чорному морі затонуло судно з українськими моряками: є загиблі Біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 із 13 українцями на борту. 10 моряків врятовані, 2 загиблих, тривають пошуки 1 особи,

– написав Ніколенко. Він також додав, що консули вирушили в порт Констанца для координації рятувальної операції та надання консульської допомоги. Біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 із 13 українцями на борту. 10 моряків врятовані, 2 загиблих, тривають пошуки 1 особи. Консули вирушили в порт Констанца для координації рятувальної операції та надання консульської допомоги. Гаряча лінія для родичів: +40212303660 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 11, 2021 У Чорному морі затонуло судно з українцями: що відомо Судно "Волго Балт 179" вийшло з Ростова-на-Дону 6 березня і прямувало у румунське місто-порт Констанца

Екіпаж корабля складався з 13 людей – 12 чоловіків та жінки, усі вони – громадяни України.

Загальна вантажопідйомність судна становила 3 500 тонн, а довжина – 114 метрів. Його побудували ще у 1973 році. У Чорному морі затонуло судно з українцями: дивіться відео