Аварія судна біля Румунії: МЗС підтвердило, що на борту були українці
У Чорному морі 11 березня затонуло судно "Волго Балт 179". У Міністерстві закордонних справ підтвердили, що на борту перебували 13 українців, 2 з яких – загинули.
Джерело:твітер Олега Ніколенка
Інформацію, що на суховантажі були українці, підтвердив речник МЗС України Олег Ніколенко.
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Біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 із 13 українцями на борту. 10 моряків врятовані, 2 загиблих, тривають пошуки 1 особи,
– написав Ніколенко.
Він також додав, що консули вирушили в порт Констанца для координації рятувальної операції та надання консульської допомоги.
У Чорному морі затонуло судно з українцями: що відомо
- Судно "Волго Балт 179" вийшло з Ростова-на-Дону 6 березня і прямувало у румунське місто-порт Констанца. Однак вранці 11 березня зазнало аварії.
- Екіпаж корабля складався з 13 людей – 12 чоловіків та жінки, усі вони – громадяни України.
- Загальна вантажопідйомність судна становила 3 500 тонн, а довжина – 114 метрів. Його побудували ще у 1973 році.
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