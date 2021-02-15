Фігуранта справи Гандзюк позбавили волі на 5 років: кого та за що

Суд у Херсонській області засудив до 5 років позбавлення волі Сергія Торбіна. Він є одним із фігурантів справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

У рішенні йдеться про те, що Торбін на початку травня 2018 року організував масові заворушення під будівлею Олешківської районної ради. Зробив це, аби не допустити висловлення недовіри голові ради.

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За що та на скільки його ув'язнили

Тоді до будівлі райради прийшли щонайменше 50 чоловіків із палицями й гумовими кийками. Вони заблокували вхід до ради, а також залякували депутатів. Сергій Торбін побив людину гумовим кийком.

У січні 2021 року він уклав угоду зі слідством, визнавши свою провину. Торбін також погодився на співпрацю та заявив, що назве інших фігурантів.

Суд у Херсонській області засудив його до 5 років позбавлення волі за участь у масових заворушеннях, які супроводжувалися насильством.

Напад на Гандзюк: основне

Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня 2020 року. Вже 4 листопада активістка померла у лікарні – у неї були численні хімічні опіки тіла.

Замовником вбивства слідство вважає голову Херсонської облради Владислава Мангера. Посередником, ймовірно, виступив Олексій Левін. Вони перебувають під вартою з 20 серпня 2020 року.

Крім того, 6 червня 2019 року засудили 5 виконавців злочину, серед них – Сергій Торбін.