Правоохоронці зупинили Віталія Немілостівого – заступника віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. Поліція запідозрила що чиновник – нетверезий.

Що відомо про інцидент

Немілостівий не хотів оформляти протокол. Поліцейські зафіксували це на відео, повідомляє OBOZREVATEL.

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На відео, видно, як чоловік із ключами підійшов до правоохоронців. Тоді один з копів зауважив: "Він синій наглухо". Немілостівий хотів віддати ключі поліції та піти, але ті відмовлялись. Коли правоохоронець попросив політика спинитись, він назвався заступником міністра.

Між чоловіками виникла перепалка та штовханина. Урядовець кричав, аби копи прибрали руки.

Зауважимо, 24 канал намагається зв'язатись із Немілостівим, аби з'ясувати усі деталі.