Заступника директора "Украероруху" викрили на шахрайстві при отриманні 100 тисяч доларів

Джерело:Офіс Генерального прокурора
Одному з керівників державної компанії "Украерорух" 11 лютого повідомили про підозру у скоєнні злочину. Його викрили на гарячому під час отримання величезної суми.
Судячи з кваліфікації події, заступник голови "Украероруху" ніяк не міг виконати те, що обіцяв за винагороду.
Дивіться також Майже 2 мільярди гривень: НАБУ похвалилося результатами антикорупційної діяльності
Якщо провину чиновника визнає суд, йому загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Чи затримали посадовця правоохоронці, невідомо.