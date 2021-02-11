Одному з керівників державної компанії "Украерорух" 11 лютого повідомили про підозру у скоєнні злочину. Його викрили на гарячому під час отримання величезної суми.

Судячи з кваліфікації події, заступник голови "Украероруху" ніяк не міг виконати те, що обіцяв за винагороду.

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Його підозрюють у спробі заволодіти чужим майном в особливо великих розмірах в шахрайський спосіб.

За що заступник голови "Украероруху" отримав 100 тисяч доларів

Якщо провину чиновника визнає суд, йому загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

За даними слідства, підозрюваний увесь 2019 рік переконував фермерів у тому, що може допомогти їм вирішити земельні проблеми.

За винагороду чиновник обіцяв сприяти отриманню дозволу на користування 2 тисячами гектарів землі на Полтавщині.

Ділянки, які мали отримати аграрії, належить одному з державних підприємств.

Чи затримали посадовця правоохоронці, невідомо.