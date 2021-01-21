Вся країна побачила у кайданках: Немілостівий написав заяву про відставку, – ЗМІ
Віталій Немілостівий 21 січня написав заяву про відставку з посади заступника віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. Причиною такого рішення став інцидент з патрульною поліцією.
Щоб стримати посадовця, правоохоронцям довелося застосувати до нього кайданки. Про це повідомляє ТСН.
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Коли про поведінку заступника міністра стало відомо громадськості, прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів України обговорить відставку Немілостівого.
Деталі інциденту
- 30 грудня патрульні зупинили автомобіль Немілостівого. Причиною стало те, що водій порушив правила дорожнього руху.
- За кермом перебував сам посадовець. Після діалогу з ним правоохоронці запідозрили, що чоловік є нетверезим.
- Однак проходити відповідну перевірку Немілостівий відмовився.
- Свою поведінку він аргументував тим, що обіймає посаду заступника міністра.
- Згодом Немілостівий почав штовхати патрульних та смикати на них одяг.
- Щоб заспокоїти заступника міністра, поліцейські одягнули на нього кайданки.
- Така поведінка Немілостівого обурила його керівника – Олега Уруського. Він заявив, що Немілостівий більше не може обіймати свою посаду.
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