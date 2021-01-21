Віталій Немілостівий 21 січня написав заяву про відставку з посади заступника віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. Причиною такого рішення став інцидент з патрульною поліцією.

Щоб стримати посадовця, правоохоронцям довелося застосувати до нього кайданки. Про це повідомляє ТСН. Актуально "А ви знаєте, хто мій дядько": поліція розкрила деталі скандалу із заступником Уруського Коли про поведінку заступника міністра стало відомо громадськості, прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів України обговорить відставку Немілостівого. Деталі інциденту 30 грудня патрульні зупинили автомобіль Немілостівого. Причиною стало те, що водій порушив правила дорожнього руху.

За кермом перебував сам посадовець. Після діалогу з ним правоохоронці запідозрили, що чоловік є нетверезим.

Однак проходити відповідну перевірку Немілостівий відмовився.

Свою поведінку він аргументував тим, що обіймає посаду заступника міністра.

Згодом Немілостівий почав штовхати патрульних та смикати на них одяг.

Щоб заспокоїти заступника міністра, поліцейські одягнули на нього кайданки.

Така поведінка Немілостівого обурила його керівника – Олега Уруського. Він заявив, що Немілостівий більше не може обіймати свою посаду.