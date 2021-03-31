Заступник голови Конституційного Суду задекларував церкву

Власний храм із року в рік декларує суддя Конституційного Суду України Сергій Головатий. Розташований він у Черкаській області в селі Вільшана.

Суддя, як пишуть місцеві ЗМІ, є головним меценатом побудови цієї церкви. І хоча належить вона Українській православній церкві Київського патріархату номінально, та фактично – Сергію Головатому.

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У Сергія Головатого є власний храм

Саме про це свідчить декларація заступника голови Конституційного Суду України, опублікована ним на сайті Національного агентства запобігання корупції (НАЗК) 29 березня.



Декларація Головатого свідчить, що він все ще володіє храмом / Скриншот

Сергій Головатий володіє храмом Української православної церкви Київського патріархату з 22 липня 2010 року. Як зазначили у місцевому виданні "Вікка", храм почали будувати у 2007, і Головатий є головним цього меценатом.

Розташований храм Головатого у селищі Вільшана Черкаської області, його площа – 201 квадратний метр.



Якщо вірити виданню "Вікка", саме це і є храм Головатого / Фото mandry.ck.ua

Інші статки та прибутки судді КСУ Сергія Головатого

Окрім церкви заступник голови КСУ задекларував земельну ділянку в цьому ж селищі. А ще:

Житловий будинок площею 464 квадратних метри й 4 земельні ділянки у Київській області.

2 квартири в Києві та половину будинку у Смілі Черкаської області.

З Грошей Головатий має 25 тисяч гривень, 15 тисяч євро і 10 тисяч доларів готівкою, а в банку – 700 тисяч гривень, 9 тисяч євро і 735 доларів.

Хто ще з відомих політиків та чиновників оприлюднив декларації

Дмитро Разумков.

Андрій Садовий.

Сергій Марченко.

Денис Шмигаль.

Ігор Петрашко.

Андрій Таран.

А заробив за 2020 рік суддя КСУ 3 мільйони і 74 тисячі зарплати та трохи більше за 177 тисяч гривень пенсії.

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