На засіданні Тристоронньої контактної групи 21 січня неочікувано з'явився Дмитро Козак. Раніше він жодного разу не брав участь у засіданнях. Адже Росію представляв Борис Гризлов.

Козак прийшов на засідання ТКГ

Під обговорення Козак спілкувався обурено та емоційно. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив блогер Денис Казанський.

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Козак безцеремонно відсунув Гризлова і зайняв його місце,

– сказав Казанський.

Він додав, що заступник Адміністрації Володимира Путіна традиційно звинувачував Україну в небажанні визнавати бойовиків стороною перемовин. Козак вимагав, щоб ТКГ обговорювала "дорожню карту", яку запропонували окупанти.

"Видно, що у Козака здають нерви. Очевидно, начальство вимагає результату, якого немає. Тому сьогодні ситуація змінилася кардинально – якщо зазвичай росіяни ховаються за своїми смоляними опудалами, і намагаються говорити менше, то сьогодні довелося виходити на перший план вже самому заступник керівника Адміністрації президента Росії", – наголосив Казанський.

Що обговорили на засіданні ТКГ 21 січня

►Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук пропонував виробити і представити єдиний документ, "куди увійдуть найкращі пропозиції і підходи, які виробляють політичні радники".

►Російську сторону знову закликали розблокувати процес обміну полоненими.

►Сторони домовилися відновити ремонтні роботи на станції газорозподілу в Мар'їнці.