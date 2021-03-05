Засоби масовго знищення, – Данілов про проросійські ЗМІ

5 березня 2021 , 18:59
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Джерело:

Укрінформ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав проросійські ЗМІ в Україні "засобами масового знищення". Він зауважив, що діяльність деяких каналів не стосується свободи слова.

За словами Данілова, у цих каналів інші замовлення.

До речі Україна не боїться відповіді Путіна, – Данілов про санкції проти Медведчука

Що думає Данілов про проросійські ЗМІ

Секретар РНБО зауважив, що є ЗМІ, які озвучують наративи країни-агресора й поширюють інформацію з Росії. Це абсолютно неприпустима річ.

Вони працюють не як засоби масової інформації, а як засоби масового знищення,
– наголосив Данілов.

Політик зазначив, що Росія веде інформаційну війну для "захисту російськомовних", яка може бути небезпечною для багатьох країн. Так, інші держави теж можуть опинитись у ситуації, додав Данілов, коли "російськомовних" почнуть "захищати" без їх згоди.

Блокування медведчуківських каналів: що треба знати

  • РНБО 2 лютого застосувала санкції проти нардепа Тараса Козака, який є соратником кума Путіна Віктора Медведчука. Відтак телеканали Козака ZIK, NewsOne та "112 Україна" заблокували.
  • Тоді медведчуківські журналісти створили новий канал на базі львівського "Першого незалежного".
  • Він розпочав мовлення 26 лютого, однак вже після першої години ефіру канал почали блокувати провайдери.


Санкції проти Козака / Інфографіка 24 каналу