Верховна Рада зібралася на засідання 18 грудня. Під час нього парламентарі планують розглянути низку важливих законопроєктів, серед них є кадрові питання.

Засідання стартувало о 10:00 з години запитань до уряду. Про це повідомляє 24 канал.

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Які питання на порядку денному

Парламентарі 18 грудня розглянуть кадрові питання. Серед них призначення Юлії Лапутіної на посаду міністерки у справах ветеранів. Вона є головною претенденткою на посаду і другою в історії України жінкою, яка має звання генерала.

Також Верховна Рада розгляне у другому читанні створення Бюро економічної безпеки. Це орган, який має забрати повноваження у Податкової міліції, СБУ та Нацполіції розслідувати економічні злочини.

У повторному другому читанні парламентарі розглянуть законопроєкт 2051-1. Він має на меті врегулювати розповсюдження та обіг пластикових пакетів в Україні.

Засідання Верховної Ради 18 грудня: дивіться відео