Засідання ТКГ втратили сенс, Росія "ховає" Мінськ, – Казанський

Російська сторона знову перетворила засідання політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи на фарс. Подолати кризу переговорів можливо за втручання західних країн та зміни формату.
Джерело: телеграм Дениса Казанського
За словами журналіста, члена політичної підгрупи ТКГ, засідання остаточно втратили будь-який сенс.
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Сьогоднішню (2 лютого – 24 канал) зустріч політичної підгрупи, як і кілька попередніх, росіяни перетворили на фарс,
– розповів Казанський.
Вони без узгодження з українською стороною долучали до відеозв'язку якихось людей – "незрозуміло кого і незрозуміло звідки".
У таких умовах ніякого конструктивного обговорення бути не могло. "Весь час було витрачено на перепалки й суперечки", – пояснив журналіст.
Казанський зазначив, що, ймовірно, "Росія просто ховає Мінськ, намагаючись відверто хуліганськими витівками змусити Україну відмовитися від переговорів".
Він пригадав, що нещодавно росіяни та представники так званих "республік" провели в Донецьку форум "Русский Донбас".
Член політичної підгрупи не знає, що робити в такій ситуації далі. Адже вийти навіть з таких переговорів Україна не може. Хоча, наголошує Казанський, росіянам тільки цього і треба.
Однак продовжувати переговори, коли протилежна сторона вже відмовилася від мінських угод і офіційно проголошує своєю метою завоювання нових територій України – теж безглуздо.
Журналіст висловив думку, що без втручання західних країн і зміни формату переговорів вирішити цю кризу не вдасться.
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