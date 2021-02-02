Російська сторона знову перетворила засідання політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи на фарс. Подолати кризу переговорів можливо за втручання західних країн та зміни формату.

Джерело: телеграм Дениса Казанського

За словами журналіста, члена політичної підгрупи ТКГ, засідання остаточно втратили будь-який сенс.

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Поведінка Росії у ТКГ

Сьогоднішню (2 лютого – 24 канал) зустріч політичної підгрупи, як і кілька попередніх, росіяни перетворили на фарс,

– розповів Казанський.

Вони без узгодження з українською стороною долучали до відеозв'язку якихось людей – "незрозуміло кого і незрозуміло звідки".

У таких умовах ніякого конструктивного обговорення бути не могло. "Весь час було витрачено на перепалки й суперечки", – пояснив журналіст.

Казанський зазначив, що, ймовірно, "Росія просто ховає Мінськ, намагаючись відверто хуліганськими витівками змусити Україну відмовитися від переговорів".

Змісту продовжувати перемовини немає

Він пригадав, що нещодавно росіяни та представники так званих "республік" провели в Донецьку форум "Русский Донбас".

Член політичної підгрупи не знає, що робити в такій ситуації далі. Адже вийти навіть з таких переговорів Україна не може. Хоча, наголошує Казанський, росіянам тільки цього і треба.

Однак продовжувати переговори, коли протилежна сторона вже відмовилася від мінських угод і офіційно проголошує своєю метою завоювання нових територій України – теж безглуздо.

Журналіст висловив думку, що без втручання західних країн і зміни формату переговорів вирішити цю кризу не вдасться.

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