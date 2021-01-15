Засідання ТКГ триватимуть з 18 по 21 січня: які теми планують обговорити
Тристороння контактна група проведе чергові засідання 18,19 та 21 січня в режимі відеоконференцій. На них обговорюватимуть імплементацію мінських угод, забезпечення безпеки на Донбасі, відновлення роботи контрольних пунктів в'їзду – виїзду.
Графік та теми для обговорення опублікували у телеграмі української делегації у Тристоронній контактній групі.
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Коли та які групи збиратимуться на засідання
- на 18 січня запланована відеоконференція робочої групи з безпеки;
- 19 січня пройде відеоконференція робочої групи з політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи;
- а на 21 січня планують відеоконференцію загального засідання Тристоронньої контактної групи.
Які теми обговорюватимуть на засіданнях
- імплементація мінських угод і підсумків Паризького саміту;
- забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню, розведення сил і засобів, зокрема узгодження нових ділянок розведення;
- оновлення плану розмінування;
- продовження розробки плану спільних кроків;
- відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в Золотому та Щасті;
- обмін утримуваними особами;
- повний і безумовний доступ міжнародних організацій;
- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.
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