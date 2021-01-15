Тристороння контактна група проведе чергові засідання 18,19 та 21 січня в режимі відеоконференцій. На них обговорюватимуть імплементацію мінських угод, забезпечення безпеки на Донбасі, відновлення роботи контрольних пунктів в'їзду – виїзду.

Графік та теми для обговорення опублікували у телеграмі української делегації у Тристоронній контактній групі. Читайте також Постійна агресія та хамство, – Кулеба про поведінку росіян на перемовинах Коли та які групи збиратимуться на засідання на 18 січня запланована відеоконференція робочої групи з безпеки;

запланована відеоконференція робочої групи з безпеки; 19 січня пройде відеоконференція робочої групи з політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи;

пройде відеоконференція робочої групи з політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи; а на 21 січня планують відеоконференцію загального засідання Тристоронньої контактної групи. Які теми обговорюватимуть на засіданнях імплементація мінських угод і підсумків Паризького саміту;

забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню, розведення сил і засобів, зокрема узгодження нових ділянок розведення;

оновлення плану розмінування;

продовження розробки плану спільних кроків;

відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в Золотому та Щасті;

обмін утримуваними особами;

повний і безумовний доступ міжнародних організацій;

відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування. Важливо Українського військового поранили під час обстрілу на Донбасі: в якому він стані Зверніть увагу! Росіяни часто намагаються зірвати зустріч у ТКГ. За словами, члена української делегації Дениса Казанського, " Росія завжди виконує трюк у перемовинах". Представники країни-агресора намагаються максимально самоусунутись і висувають представників так званих ЛНР та ДНР, аби Україна розмовляла з ними.