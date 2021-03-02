Чергове засідання ТКГ: говорили про відкриття КПВВ на Донбасі і російські маніпуляції

Відбулось чергове засідання Тристоронньої контактної групи. Україна вкотре наголосила на необхідності відкриття КПВВ "Золоте" і "Щастя" та визнанні Росії винною у загостренні на Донбасі.

Чергове, 150 засідання ТКГ відбулося 2 березня. Проводили його у межах робочих профільних підгруп.

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Про що говорили у ТКГ

На засіданні політичної групи продовжили розгляд "Плану спільних кроків", запропонованого українською стороною. Представники української делегаії вкотре підкреслили, що основою врегулювання є чітке виконання спільних рішень, ухвалених в рамках роботи обох форматів і ТКГ.

Але для цього має бути виконана головна умова – російська сторона має взяти на себе повну політичну відповідальність за домовленості, які уклало її керівництво на вищому міжнародному рівні,

– заявили у ТКГ.

Росія ухиляється визнати, що відповідальна за дії на Донбасі. У ТКГ наголошують: РФ продовжує наполягати, що є лише посередником у конфлікті на рівні з Німеччиною, Францією, та ОБСЄ.

Відкриття КПВВ на Донбасі

Російська сторона знову заблокувала питання відкриття роботи КПВВ зі свого боку, незважаючи на успішний пропуск конвою ООН з гуманітарною допомогою. Він відбувся 1 березня через КПВВ "Щастя" та засвідчив повну готовність його до пропуску вантажів та пасажирів.

Голова делегації Леонід Кравчук зініціював виділення автобусів для перевезення пасажирів на КПВВ "Щастя" та "Золоте" організацію інших технічних умов. Однак російськіа сторона і далі зволікає із розблокуванням пунктів пропуску.

Російська делегація хоче примусити Україну та ОБСЄ вести прямі перемовини з представниками маріонеткових утворень. Їх вони вважають повноважними представниками сторіни конфлікту.

Нещодавно міністр МЗС Дмитро Кулеба заявив: аби вирішити врешті питання відкриття КПВВ "Щастя" і "Золоте", необхідно відживити нормандський формат.

Українська сторона розцінює такі заяви як прояв неповаги до держав-учасниць Нормандського формату та міжнародних організацій, задіяних у вирішенні конфлікту,

– відповіли на це в українській делегації.