Чергове засідання ТКГ: говорили про відкриття КПВВ на Донбасі і російські маніпуляції

Джерело:телеграм української делегації у ТКГ
Відбулось чергове засідання Тристоронньої контактної групи. Україна вкотре наголосила на необхідності відкриття КПВВ "Золоте" і "Щастя" та визнанні Росії винною у загостренні на Донбасі.
Чергове, 150 засідання ТКГ відбулося 2 березня. Проводили його у межах робочих профільних підгруп.
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Але для цього має бути виконана головна умова – російська сторона має взяти на себе повну політичну відповідальність за домовленості, які уклало її керівництво на вищому міжнародному рівні,
– заявили у ТКГ.
Голова делегації Леонід Кравчук зініціював виділення автобусів для перевезення пасажирів на КПВВ "Щастя" та "Золоте" організацію інших технічних умов. Однак російськіа сторона і далі зволікає із розблокуванням пунктів пропуску.Зверніть увагу! Нещодавно міністр МЗС Дмитро Кулеба заявив: аби вирішити врешті питання відкриття КПВВ "Щастя" і "Золоте", необхідно відживити нормандський формат.
Українська сторона розцінює такі заяви як прояв неповаги до держав-учасниць Нормандського формату та міжнародних організацій, задіяних у вирішенні конфлікту,
– відповіли на це в українській делегації.