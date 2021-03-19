Засідання РНБО – це не серіал, – Арестович про санкції проти Януковича та Азарова
Засідання Ради нацбезпеки та оборони не має бути цікавим для українців та медіа. Найголовніше, аби рішення РНБО обмежувало тих, хто небезпечний для України.
Джерело:24 канал
Про це у програмі "Перехресний допит" заявив речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович. Він запевнив, що насправді у засідання РНБО, яке відбулось 19 березня, треба бачити зовсім інше.
До теми Санкції проти Януковича і нафтокомпаній: головне з засідання РНБО
"Засідання РНБО – це не серіал, він не має бути цікавим, він не має бути медійним – він має бути ефективним щодо обмеження тих, хто загрожує національній безпеці України", – заявив Арестович.
За його словами, введення санкцій проти втікачів – це важлива річ. Однак найголовніше в рішенні РНБО за 19 березня не це.
Найголовніше – це прийняте рішення переглянути весь доступ до надр, який здійснювався за 30 років незалежності. Тепер під олігархами захитається геть все,
– запевнив речник ТКГ.
"Хто і як розбазарював українські надра? Кому і як надавалися? Це новина №1. З мого погляду, вона сенсаційна. Я не можу пригадати історичних прикладів, коли переглядалася вся політика надання доступу до національних багатств. Запущений механізм – це достатня сенсація", – підсумував він.
Останні рішення РНБО: коротко
- РНБО 19 березня на черговому засіданні запровадила санкції проти низки ексвисокопосадовців. Серед них є і президент-втікач Віктор Янукович, Микола Азаров, Дмитро Табачник, Наталія Поклонська.
- Також санкції ввели проти 19 компаній. Зокрема, проти "Геоконнект", "Глобалгеоінвест" та "Егогазальянс".
- Найближчим часом РНБО збереться на ще одне засідання, на якому обговорять тему локдауну.
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