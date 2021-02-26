РНБО провела засідання 26 лютого: що ухвалили

Президент Володимир Зеленський провів закрите засідання Ради нацбезпеки та оборони. На ньому розглянули ситуацію в окупованих Криму та на Донбасі та запровадження подвійного громадянства. Також РНБО за підсумками засідання ввела санкції проти 10 посадовців вищого офіцерського складу, які зрадили Україну.

Засідання відбулося 26 лютого. За його підсумками, секретар РНБО Олексій Данілов провів пресконференцію

Важливо Зрадили Україну: РНБО застосує санкції проти 10 людей

Що розглядали та що ухвалили на вищевказаному засіданні РНБО

Окупація Криму

За словами Данілова, перше питання, яке розглянули, був проєкт державної стратегії з деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму. Його розглядали в закритому режимі.

Це питання у нас складається з 2 частин. Одна стосується військової складової та є повністю закритою. Другу частину відпрацьовували протягом року – зокрема, почали роботу в 20 числах лютого 2020 року,

– зауважив секретар РНБО.

Данілов додав, що участь у процесі брали майже всі причетні українські міністерства та відомства. Більш того, залучили 2 комітети Верховної Ради.

На завершення коментаря Данілов подякував українським розвідникам, що здобувають необхідну інформацію щодо окупованого Криму. І на підставі "цих якісних документів" Україна напрацювала відповідну позицію.

"На превеликий жаль, з 2014 по 2019 рік у державі кримське питання не мало цілісної стратегії та його жодного разу не розглядали. Тому ми домовилися, що на засіданні РНБО за 2 тижні (в районі 12 березня – 24 канал) це питання остаточно ухвалимо та презентуємо суспільству його публічну частину", – констатував посадовець.

Подвійне громадянство

Данілов наголосив, що це питання є вкрай важливим для України. Адже вона рухається до цивілізованих країн, які дозволяють подвійне громадянство.

"Але для нашої країни є певні виклики. Вони – пов'язані з тим, що Росія свого часу використала цей інструмент, коли у нас керівник СБУ, очільники МВС і Міноборони та керівник Генштабу ЗСУ мали російські паспорти", – зауважив він.

За його словами, цього у майбутньому допускати не можна. Водночас Україна має певні виклики щодо інших країн.

Тому ми вирішили, що упродовж 2 місяців Кабмін має запропонувати законопроєкт, який дозволить чітко розуміти тих осіб, які мають подвійне громадянство",

– підкреслив Данілов.

Секретар РНБО окремо наголосив: ті люди, які сьогодні примусово отримають громадянство на окупованих територіях Криму та Донбасу, насправді таким чином отримують певні засоби, які дають їм можливість жити. Тому він висловив сподівання, що після звільнення окупованих територій ці люди відмовляться "від папірців, які їм там надають".

До теми Уряд має розробити закон щодо осіб з подвійним громадянством, – Данілов

Державна зрада, дезертирство та терористична діяльність

Третім питання на розгляді був стан реалізації справ про державну зраду, дезертирство та терористичну діяльність.

Ми ухвалили рішення, що за 2 тижні на засіданні буде звіт. Його представлять Офіс генпрокурора, СБУ та МВС. Мовиться передусім про резонансні справи. І всі ті люди, які свого часу зрадили нашу країну, отримають покарання за дорученням президента,

– наголосив Данілов.

За його словами, президент дав таке доручення всім, "щоб вони на засіданні РНБО відзвітували, в якій спосіб усе це відбувається".

Санкції проти українських офіцерів

Секретар РНБО повідомив, що розглядали питання щодо посадовців вищого офіцерського складу, які зрадили Україну. Тому ухвалили рішення застосувати санкції проти 10 осіб.

Проти кого застосують санкції

Березовський Денис Валентинович – колишній контрадмірал,

Шапортов Станіслав Володимирович – ексгенерал-майор,

Нянчур Сергій Миколайович - ексгенерал-майор юстиції,

Катовський Юрій Олександрович – в минулому генерал-майор,

Якименко Олександр Григорович – в минулому генерал-майор, колишній голова Служби безпеки України

Товський Володимир Володимирович – ексгенерал-майор,

Ханжа Сергій Валентинович – колишній генерал-майор,

Захарченко Віталій Юрійович – ексгенерал внутрішньої служби України.

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