Засідання РНБО відбулося ввечері 19 лютого. На ньому ухвалили резонансне рішення про санкції проти громадян України і Росії і обговорили загострення ситуації на Донбасі.

Найгучніша тема засідання РНБО – введення санкцій проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Окрім них, у список санкційних осіб потрапили ще близько двох десятків компаній.

Важливо Проти Медведчука та Марченко вводять санкції, – РНБО

Санкції проти Медведчука і Марченко

На подружжя Віктора Медведчука і Оксану Марченко від 19 лютого накладають санкції. Усі їхні активи будуть заблоковані.

Данілов розповів, що Служба безпеки України веде кримінальне провадження щодо фінансування тероризму. Саме тому застосували санкції.

Що буде з 1+1, часткою якого володіє Марченко

На усе майно Марченко на три роки наклали санкції. З цього приводу виникає питання, що буде з телеканалом 1+1, частиною якого володіє Марченко.

Данілов зазначив: на частку Марченко накладуть арешт. Відтак її не матимуть права продавати чи закладати, а також користуватись загалом.

"Трубу Медведчука" повернуть Україні

Україні повернуть частину нафтопроводу "Самара – Західний напрямок". Правоохоронцям доручили розслідувати та з'ясувати причини, чому державна власність опинилася у приватних руках. Мовиться про компанію "Прикарпатзахідтранс", яка експлуатує ділянку нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок". У 2017 році її присвоїло оточення Віктора Медведчука.

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В Офісі Президента підкреслили, що магістральний трубопровідний транспорт має не лише важливе народногосподарське, але й оборонне значення. Водночас він є державною власністю України.

Санкцій проти компаній і літаків

Нові санкції стосуються 19 юридичних і 8 фізичних осіб. Серед списку тих, на кого будуть наладені санкції, громадяни і України, і Росії. Усі вони перебуватимуть під санкціями три роки.

Окремий пункт у санкційному списку 5 літаків, на яких літали з Києва до Москви. Ці польоти відбувалися всупереч нормативно-правовим актам України. Під обмеження потраплять компанії, які обслуговували ці літаки під час польотів. Вони зареєстровані у Росії, Молдові та Україні.

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На кого з осіб ще накладуть санкції:

Костянтин Вацьковський, громадянин РФ

Віталій Донченко, громадянин РФ

Наталія Лавринюк, громадянка України,

Сергій Лісогор, громадянин РФ

Олександр Маслюк, громадянин РФ

Михайло Попов, громадянин РФ.

Зауважимо. Аби санкції вступили в дію, їх має підписати президент. Як зазначив секретар РНБО, Зеленський має зробити це увечері 19 лютого.

5 сценаріїв щодо Донбасу

Через численні порушення домовленостей і загибелі українських військових на Донбасі на засіданні РНБО обговорили ймовірні шляхи врегулювання ситуації.

Члени РНБО заслухали доповідь головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова та голову Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка.

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Щодо ситуації ухвалили певні рішення, однак вони мають гриф "таємно". Розголошувати їх назагал не будуть.

Секретар РНБО підкреслив: є ситуація щодо повернення до рішення РНБО від 5 грудня 2019 року. Тоді запроваджували 5 сценаріїв на території окупованого Донбасу. І зараз ці 5 сцеріїв будуть піднімати.

Вогонь у відповідь

На засіданні зайшла тема і про те, чи можуть українські військові завдавати вогонь у відповідь на напад російських найманців. Секретар РНБО зазначив: кожен командир відповідає за своїх підлеглих.

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Данілов також наголосив, що у разі небезпеки для військових ЗСУ, рішення ухвалюються миттєво.